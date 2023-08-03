Москва 03 августа 2023, 15:13 Контроль пожарной безопасности в столичных парках усилили из-за жары Заммэра Москвы Бирюков: контроль пожарной безопасности в парках усилили из-за жары РИА «Новости»

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Из-за ожидающейся аномальной для августа жары до 35 градусов московские власти усилили пожарный контроль в парковых и природных зонах столичного региона. Об этом заявил заммэра города Петр Бирюков.

«В связи с жаркой погодой усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности. Особое внимание уделяется лесным массивам, лесопарковым зонам и природным территориям, где из-за высокой температуры могут возникнуть возгорания сухой травы», — отметил заммэра.

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Он уточнил, что пожарные и спасатели патрулируют парки и особо охраняемые природные территории, чтобы не допустить возгораний, например, из-за пала травы, сжигания мусора или использования мангала в неположенных местах. Также в Москве круглые сутки дежурят порядка 80 расчетов, каждый из которых может срочно доставить до восьми тонн воды к месту происшествия.

Городские власти разработали и дополнительные меры пожарной безопасности: обустроили противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, провели опашку, обследовали места для забора воды в случае необходимости задействовать авиацию для пожаротушения, а также оборудовали подъезды к водоемам.

Ранее из-за жары в столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.