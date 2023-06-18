Москва 18 июня 2023, 17:15 Контроль пожарной безопасности в парках Москвы усилили из-за жары Заммэра Бирюков: в парках и лесах Москвы усилили контроль пожарной безопасности из-за жары Сайт мэра и правительства Москвы

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На фоне знойной погоды специалисты усилили меры пожарной безопасности, чтобы не допустить природных возгораний. Леса и парки находятся под контролем специалистов, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с установившейся в столичном регионе жаркой погодой усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности. Особое внимание уделяется лесным массивам, лесопарковым зонам и природным территориям, где из-за высокой температуры могут возникнуть возгорания сухой травы», — уточнил он.

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Во избежание природной стихии в Новой Москве границы поселений оснастили противопожарными и минерализованными полосами, а также оборудовали опашку вдоль населенных пунктов.

Заммэра добавил, что специалисты проверили места забора воды для авиационной техники, обеспечили маловодные районы противопожарным водоснабжением. В частности, сделали подъезды к водоемам и пирсы, подготовили вертолетные площадки. Кроме того, более 80 расчетов поливомоечной техники во всех административных округах будут дежурить в круглосуточном режиме. Исключением стал лишь ЦАО.

Ранее восемь лесных пожаров потушили в Подмосковье за неделю.