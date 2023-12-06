Москва 06 декабря 2023, 14:05 Конструкции пролетного строения моста через реку Битцу возвели в Москве Бочкарев: на мосту через реку Битцу выполнили конструкции пролетного строения Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

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В Москве завершили возведение конструкций пролетного строения моста через реку Битцу. Сооружение входит в состав участка Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», отметил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Здесь полностью готовы все пять опор, смонтированы 72 железобетонные балки пролетного строения, выполнено устройство правой и левой железобетонных плит», — рассказал он.

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Бочкарев добавил, что длина всего участка МСД составляет около 11 километров, 3,6 километра из которых приходятся на основной ход, а остальные — на улично-дорожную сеть.

Кроме этого, специалисты приступили к возведению четырех эстакад, двух тоннелей и трех очистных сооружений. Также, согласно проекту, на территории появятся два надземных пешеходных перехода и один подземный, а уже существующее сооружение реконструируют.

Бочкарев заключил, что самой длинной на участке МСД станет эстакада в 628,5 метра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТиНАО. Новый объект будет проходить по тоннелю под 32-м километром МКАД, мосту над рекой Битцей, тоннелю под Симферопольским шоссе и эстакаде над Варшавским шоссе.