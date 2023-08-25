Москва 25 августа 2023, 15:36 Конноспортивную базу «Битца» открыли в Москве после ремонта Мэр Москвы Собянин: конноспортивная база «Битца» возродилась после ремонта Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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В районе Северное Чертаново после ремонта открыли конноспортивный клуб «Битца». Она буквально пережила свое второе рождение. Базу построили к Олимпиаде-80 и не ремонтировали долги годы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Уверен, КСК „Битца“ стал одним из лучших в мире центров конного спорта, где вырастет не одна плеяда талантливых спортсменов», — подчеркнул он.

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Во время реконструкции создали новые спортивные сооружения, отреставрировали исторические здания. В результате спортсмены получили восемь полей для тренировок и одно разминочное, малую арену, конкурсный стадион на 4620 мест, три крытых манежа и многое другое. Также на территории работает ветеринарная клиника.

Маршрут для спортсменов обустроили на территории Битцевского леса. Его общая протяженность составила 1,7 километра.

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