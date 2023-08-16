16 августа 2023, 12:49
Конкурс грантов для НКО «Москва — добрый город» пройдет в столице
Ракова: конкурс грантов для соцпроектов НКО «Москва — добрый город» пройдет в пятый раз
Конкурс социальных проектов в помощь нуждающимся «Москва — добрый город» в пятый раз пройдет в столице. Как заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, некоммерческие организации смогут с помощью этого конкурса получить финансирование для своих инициатив.
По словам вице-мэра, социально ориентированные НКО тесно сотрудничают с властями города, чтобы создавать эффективные инструменты поддержки жителей мегаполиса, оказавшихся в сложной ситуации.
Реклама
«Конкурс постоянно развивается, и юбилейный год станет особенным. Мы будем приветствовать совместные проекты НКО с городскими учреждениями, друг с другом и бизнесом», — пояснила Ракова.
Она добавила, что в этом году добавилось новое направление проектов — помощь участникам СВО и их семьям.
Прием заявок от организаций начнется 24 августа. Для этого усовершенствовали электронную форму подачи документов и подготовили горячую линию.
Ранее к благотворительному сервису на портале mos.ru, позволяющему организовать и реализовать новые инициативы НКО, присоединились четыре новые организации: «Свет в руках», «СПИД. Центр», «ВБлагодарность» и «Виктория».
Благотворительность
Москва 2023
Анастасия Ракова
Реклама
Реклама