Москва 16 августа 2023, 12:49 Конкурс грантов для НКО «Москва — добрый город» пройдет в столице Ракова: конкурс грантов для соцпроектов НКО «Москва — добрый город» пройдет в пятый раз Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

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Конкурс социальных проектов в помощь нуждающимся «Москва — добрый город» в пятый раз пройдет в столице. Как заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, некоммерческие организации смогут с помощью этого конкурса получить финансирование для своих инициатив.

По словам вице-мэра, социально ориентированные НКО тесно сотрудничают с властями города, чтобы создавать эффективные инструменты поддержки жителей мегаполиса, оказавшихся в сложной ситуации.

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«Конкурс постоянно развивается, и юбилейный год станет особенным. Мы будем приветствовать совместные проекты НКО с городскими учреждениями, друг с другом и бизнесом», — пояснила Ракова.

Она добавила, что в этом году добавилось новое направление проектов — помощь участникам СВО и их семьям.

Прием заявок от организаций начнется 24 августа. Для этого усовершенствовали электронную форму подачи документов и подготовили горячую линию.

Ранее к благотворительному сервису на портале mos.ru, позволяющему организовать и реализовать новые инициативы НКО, присоединились четыре новые организации: «Свет в руках», «СПИД. Центр», «ВБлагодарность» и «Виктория».