Москва 15 июня 2023, 20:23 Конкурс детского рисунка «Наследие моего района» завершился в Москве Мэр Москвы Собянин поздравил победителей конкурса детского рисунка «Наследие моего района» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В столичной усадьбе Морозова в торжественной обстановке наградили победителей детского рисунка «Наследие моего района», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В столице подвели итоги пятого конкурса детского рисунка «Наследие моего района». Работы участников представляли собой изображения самых значимых для них мест в районе проживания. В этом году дети отправили членам жюри около 3,5 тысячи картин.

Реклама

Лауреатами конкурса стали авторы работ «Войковский район в сумерках» и «Загородный дворец Елизаветы Петровны в Сокольниках». Приз зрительских симпатий получил рисунок церкви Святых мучеников Адриана и Наталии в Ярославском районе.

Сергей Собянин поздравил победителей и пожелал им успехов. За пять лет существования конкурса в нем поучаствовали более 12 тысяч школьников, из них примерно 800 стали лауреатами.

Ранее в Подмосковье началось голосование по выбору детских рисунков для наружной рекламы.