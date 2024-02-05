Москва 05 февраля 2024, 10:39 Конкурс детского рисунка «Наследие моего района» стартовал в Москве Собянин: в Москве начался прием заявок на конкурс «Наследие моего района» Freepik

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В Москве начали принимать заявки на VI городской конкурс детского рисунка «Наследие моего района». Он рассчитан на участников от семи до 15 лет, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Что нарисовать — решают сами конкурсанты. Это могут быть любые объекты, находящиеся в районе, где живет участник: дома, набережные, мосты, памятники, церкви и не только», — уточнил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Конкурс нацелен на то, чтобы школьники научились любить и беречь наследие районов, в которых они проживают, а также на новое восприятие привычной окружающей среды. При этом дети самостоятельно могут выбрать, какие объекты для них действительно важные, достойные звания наследия своего района.

По словам главы города, популярность конкурса ежегодно растет. В прошедшем году москвичи прислали 3,5 тысячи рисунков. В общей сложности с 2019 года в конкурс собрал более 12 тысяч участников, лауреатами стали примерно 800 детей.

Желающим принять участие в VI городском конкурсе детского рисунка «Наследие моего района» нужно отправить заявку до 14 апреля. Претендентам необходимо прислать на сайт наследиемоегорайона.рф работу в формате А3, написанную гуашью или акварелью. Там же можно подробнее ознакомиться с условиями конкурса и впоследствии увидеть список победителей.

Юные москвичи также могут раскрыть свои таланты в столичных школах искусств. В них учатся не только музыке и рисованию, но и хореографии, цирковому и театральному мастерству.