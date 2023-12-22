Москва 22 декабря 2023, 16:24 Коня на горельефе «Парад Победы» восстановили на Манежной площади в Москве

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Работы по восстановлению коня Маршала СССР Константина Рокоссовского на горельефе «Парад Победы» завершили на Манежной площади в Москве. Об этом сообщили на сайте телеканала «Звезда».

Вандалы осквернили воинский памятник 13 декабря, они снесли голову коню на горельефе у торгового центра «Охотный Ряд».

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Отмечается, что восстановительные работы продолжались около четырех часов. Специалисты вернули памятнику первозданный вид и разработали новую деталь под надзором автора работы Владимира Суровцева.