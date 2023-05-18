Москва 18 мая 2023, 14:36 Конференцию по промышленному дизайну проведут в Москве 22 мая Овчинский анонсировал конференцию по промышленному дизайну в Москве 22 мая Сайт мэра и правительства Москвы

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В понедельник, 22 мая, «Московская техническая школа» («МТШ») проведет бесплатную конференцию по промышленному дизайну. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Главная тема мероприятия — „Промышленный дизайн сегодня: тенденции развития и успешный опыт применения в России“. В конференции примут участие руководители и сотрудники специализированных предприятий столицы», — рассказал он.

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Овчинский подчеркнул, что это огромная возможность для специалистов поделиться опытом в данной области и перенять что-то новое для себя.

«МТШ» — проект правительства Москвы, который реализуют в столице с 2021 года. Он помогает инженерам повысить квалификацию в работе с инновациями.

Школа наряду с технологиями не стоит на месте. В ней откроют еще девять направлений: «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Промышленный дизайн», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».

Ранее Владислав Овчинский рассказал, что с 24 мая в «МТШ» стартует цикл онлайн-лекций «Искусственный интеллект для решения прикладных задач в промышленности». Послушать их можно будет до 16 июня включительно.