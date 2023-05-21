Москва 21 мая 2023, 11:38 Конференция «Метавселенные» пройдет в Москве Площадка «Цифровое деловое пространство» проведет конференцию «Метавселенные» 22 мая Сайт мэра и правительства Москвы

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На большом собрании «Метавселенные» участники будут обсуждать судьбу развития цифровых миров, а также поговорят о влиянии технологий на бизнес и искусство. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Создатели метавселенных, сотрудники креативных агентств, NFT-художники, бизнесмены и представители власти 22 мая примут участие в конференции «Метавселенные» на столичной площадке «Цифровое деловое пространство».

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Диджитал-художник, организатор первой в СНГ NFT-коллаборации 42 художников Артем Ткач, создатель fashion-вселенной Анна Грин, продюсер спектакля в дополненной реальности Евгений Мандельштам и разработчик города для креаторов в виртуальном пространстве Константин Беляков расскажут, какие возможности представляют метавселенные.

Также состоится цифровая выставка современных художников, которую организовала галерея «Здесь на Таганке». Поучаствовать в бесплатном мероприятии можно как офлайн, так и онлайн, заранее пройдя регистрацию.

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