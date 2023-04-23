Москва 23 апреля 2023, 09:51 Кондиционеры в московском метро переведут на летний режим Мэрия Москвы: столичное метро начали готовить к летнему сезону Сайт мэра и правительства Москвы

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В метрополитене Москвы началась подготовка к летнему сезону. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«На всех станциях идет генеральная уборка. Рабочие моют вестибюли, фасады, турникеты, эскалаторы», — сообщил глава.

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Собянин отметил, что в вестибюлях снимут вторые двери, в кондиционеры переведут на летний режим работы.

«Даже в жару там будет прохладно», — подчеркнул он.

Московский мэр ранее обещал, что до конца 2023 года в городе достроят три новые станции метро: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» на участке Люблинско-Дмитровской линии. Собянин объяснил, что протяженность этой ветки удвоится. Метрополитен будет в пешей доступности для 500 тысяч жителей Москвы и Подмосковья.

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