23 апреля 2023, 09:51
Кондиционеры в московском метро переведут на летний режим
Мэрия Москвы: столичное метро начали готовить к летнему сезону
В метрополитене Москвы началась подготовка к летнему сезону. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
«На всех станциях идет генеральная уборка. Рабочие моют вестибюли, фасады, турникеты, эскалаторы», — сообщил глава.
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Собянин отметил, что в вестибюлях снимут вторые двери, в кондиционеры переведут на летний режим работы.
«Даже в жару там будет прохладно», — подчеркнул он.
Московский мэр ранее обещал, что до конца 2023 года в городе достроят три новые станции метро: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» на участке Люблинско-Дмитровской линии. Собянин объяснил, что протяженность этой ветки удвоится. Метрополитен будет в пешей доступности для 500 тысяч жителей Москвы и Подмосковья.
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Метро
Сергей Собянин
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