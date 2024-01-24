Москва 24 января 2024, 18:59 Комплекс по производству пластиковых карт реконструируют в Зеленограде Княжевская: в Зеленограде расширят комплекс по производству пластиковых карт Freepik

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Власти Москвы планируют расширить комплекс по производству пластиковых карт в Зеленограде. Об оформлении соответствующей градостроительной документации рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, на участке в районе Крюково сейчас располагаются три промышленных комплекса для выпуска пластиковых карт.

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«Инвестор планирует расширить его и возвести еще два корпуса общей площадью семь тысяч квадратных метров», — уточнила Княжевская.

Она добавила, что инвесторы проявляют интерес к реализации производственных проектов, которые появляются с завидной регулярностью.

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