Москва 15 июля 2023, 16:09 Комплекс коллекторов «Ленинградский-2» модернизировали в Москве Петр Бирюков: в Москве модернизировали комплекс коллекторов «Ленинградский-2» Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы

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В Северном округе столицы усовершенствовали комплекс коллекторов «Ленинградский-2». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность проходящих внутри коммуникаций», — уточнил он.

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Заммэра перечислил все виды проделанных работ. В частности, удалось восстановить несущие конструкции и гидроизоляцию, обновить слаботочные системы и заменить кабельные и технологические металлоконструкции. Кроме того, рабочие восстановили системы водоотведения, отремонтировали автоматические насосные станции, установили новые системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией персонала. Поставили датчики контроля температуры и затопления.

Он добавил, что при модернизации комплекса использовались отечественные материалы и оборудование отечественного производства. В 2023-м планируют провести капитальный ремонт и реконструировать 17 коммуникационных коллекторов. Подземное расположение сооружений не требует разрытий при выполнении всех мероприятий.

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