Эксклюзив 26 июля 2023, 18:47 Компания-застройщик прокомментировала снос памятника героям ВОВ в Москве ПИК: памятник героям ВОВ в Текстильщиках отреставрируют за две недели РИА «Новости»

Читать 360tv в

Строительная компания ПИК возводит в Текстильщиках ЖК «Волжский парк». На территории находился памятник работникам московского жирового комбината, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Жителей района возмутил снос монумента, однако в пресс-службе организации заявили, что его восстановят.

Представитель компании заявил, что застройщик реализует проект строительства нового жилого района на месте бывшей промзоны. В нем предусмотрено возрождение монумента как места сохранения культурных и исторических традиций.

Реклама

«Вокруг памятника будет благоустроен сквер, появится место проведения торжественных мероприятий и возложения цветов. Территорию под размещение памятника и общественного пространства обустроят в 180 метрах от его изначального расположения», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что специалисты разобрали конструкцию по технологическим картам в точном соответствии с его первоначальной сборкой, а не разрушили его. Работы провели на высоком уровне, чтобы воссоздать памятник таким, каким он был изначально.

Реставрация займет две недели, а к концу августа территорию вокруг благоустроят и откроют для всех горожан.

Ранее жители района возмутились сносом памятника. Они были шокированы кадрами в Сети. О таких работах их никто не предупреждал.