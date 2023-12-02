Москва 02 декабря 2023, 12:17 Компания «Вторалюминпродукт» прошла экологическую экспертизу на утилизацию электронных отходов Овчинский: «Вторалюминпродукт» прошел ГЭЭ на утилизацию электронных отходов Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московский промышленный комплекс по переработке «Вторалюминпродукт» получил государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) федерального уровня на технологию утилизации отходов электронного и электрического оборудования. Подробности рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Польза для экологии

«В 2023 году столичный перерабатывающий комплекс „Вторалюминпродукт“ получил положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня на применяемую технологию утилизации отходов электронного и электрического оборудования», — сообщил Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Глава департамента отметил, что за три квартала 2024 года компания переработала более 30 тонн вышедшей из строя техники. Московские предприятия работают по программе замкнутого цикла, что позволяет максимально использовать ресурсы и исключить негативное влияние на экологию.

Новая жизнь металлов и пластика

«Вторалюминпродукт» занимается утилизацией электронных и электрических отходов с 1996 года. Гендиректор компании Илья Качапин заявил, что комплекс вовлекает во вторичный оборот до 98% материальных ресурсов. Из переработанного лома черных и цветных металлов, пластика, драгоценных металлов в дальнейшем произведут новые изделия.

«Наша компания активно формирует экономику замкнутого цикла города совместно с производителями и дистрибьюторами всех видов техники, оборудования и электроники, помогая им выполнить нормативы утилизации», — поделился Качапин.

ГЭЭ подтверждает, что компания утилизирует электронику в соответствии с требованиями законодательства, а технологии утилизации не наносят вред окружающей среде. С 2025 года экспертиза станет обязательной для подтверждения лицензии.