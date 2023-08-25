Москва 25 августа 2023, 09:27 Компания-производитель систем видеонаблюдения стала резидентом «Технополиса Москва» Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Компания «НПП Трассир», которая занимается выпуском систем видеонаблюдения, стала резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, резидент арендовал помещение в 1,2 тысячи «квадратов» на площадке «Алабушево». Первую линию производства там уже запустили. Вторую собираются открыть в начале 2024 года.

Объем инвестиций, вложенных в закупку оборудования, составляет более 151 миллиона рублей. Уровень локализации производства превышает 62%. Владислав Овчинский

На площадке «Алабущево» резидент будет выпускать видеокамеры нескольких видов, видеорегистраторы, дополнительно оборудование и корпуса для устройств. Товары компании можно использовать для систем безопасности предприятий, организаций и домохозяйств.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, уже на сегодняшний день налажено качественное производство видеорегистраторов. За год компания может выпустить более 30 тысяч единиц продукции. Выход на полную проектную мощность, подчеркнул он, намечен на первый квартал 2024 года.

На предприятии создано 22 высокотехнологичных рабочих места, а в дальнейшем их количество планируется увеличить до 54. Геннадий Дегтев

К 2028 году «НПП Трассир» планирует выпускать до 500 тысяч видеокамер ежегодно. Объем производства регистраторов к этому времени должен достичь порядка 80 тысяч единиц в год.

Генеральный директор компании Игорь Олейник рассказал, что одной из значимых целей предприятия является повышение уровня локализации производства. Сейчас резидент ищет партнеров, чтобы заключить соглашения на поставку необходимых деталей.

«Планируем в дальнейшем начать самостоятельное производство корпусов видеокамер и регистраторов, а также некоторых электронных компонентов видеосистем», — добавил Олейник.

На территории «Технополиса Москва» действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь расположено свыше 200 высокотехнологичных предприятий, из которых порядка 90 получили статус резидента.