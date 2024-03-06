Москва 06 марта 2024, 07:19 Компания «Полимер-Комплекс» в 2023 году увеличила выпуск заливочных машин на 36% Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания «Полимер-Комплекс» в 2023 году увеличила выпуск продукции на 36% в сравнении с 2022-м. Предприятие работает с 1989 года и производит заливочные машины высокого давления для переработки пенополиуретана, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Заливочные машины смешивают компоненты для производства труб, холодильников, автомобильных кресел и другой продукции. Благодаря поддержке города столичные промышленники наращивают объемы производства и представляют свою продукцию не только на отечественном рынке, но и на экспорт.

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«По итогам 2023 года столичный производитель выпустил около 50 единиц заливочных машин, нарастив объемы производства на 36% в сравнении с 2022 годом», — рассказал Овчинский.

Компании «Полимер-Комплекс» предоставили в аренду на пять лет участок 0,61 гектара для реализации масштабного инвестиционного проекта, который создаст 90 рабочих мест.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Замдиректора предприятия Валерий Тимохин рассказал о планах на ближайшие годы. Строительство первой очереди в рамках проекта планируется завершить в 2024 году.

«Мы планируем выпустить около 55 заливочных машин высокого давления. В 2025 году наша цель — произвести около 150 единиц оборудования», — поделился Тимохин.

«Полимер-Комплекс» активно расширяет рынок сбыта, продукция поставляется в страны СНГ, Ближнего Востока, Африки. Оборудование компании работает на объектах РЖД, стадиона «Фишт» в Сочи и в аэропорту Новосибирска.