08 сентября 2023, 15:25
Компания из Москвы увеличила выпуск металла благодаря нацпроекту
Московский производитель металла нарастил выпуск продукции благодаря нацпроекту
Национальный проект «Производительность труда» позволил металлообрабатывающей компании увеличить выпуск продукции. Партию ленточных пил стали производить на 76% быстрее, а выпуск в одну смену увеличился на 322%, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Компания «Инструменты новых технологий», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» вместе с экспертами регионального центра компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия») в качестве пилотного потока начали изготавливать ленточные пилы для резки металла и других материалов.
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За полгода компания стала работать по новым стандартам, перераспределила кадры на потоке и эффективно распределила рабочее пространство, а также изменила программное обеспечение оборудования.
Кроме того, сотрудники предприятия изменили порядок упаковки заказов и вывели маркировку товара за пределы производства. Это помогло упростить труд и сократить время персоналу. По новым методам партию из пяти ленточных пил вместо 57 минут стали изготавливать за 13 минут, а выпускать в смену не 38, а 161 единицу продукции.
Помимо этого, два тренера компании стали обладателями сертификатов после обучения бережливому производству. Они передадут знания сотрудникам и поделятся с ними опытом, полученным на пилотном потоке.
Ранее московский производитель промышленных принтеров увеличил выпуск продукции на 25%. Этому также поспособствовал уход зарубежных компаний из России.
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