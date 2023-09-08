Москва 08 сентября 2023, 15:25 Компания из Москвы увеличила выпуск металла благодаря нацпроекту Московский производитель металла нарастил выпуск продукции благодаря нацпроекту Сайт мэра и правительства Москвы

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Национальный проект «Производительность труда» позволил металлообрабатывающей компании увеличить выпуск продукции. Партию ленточных пил стали производить на 76% быстрее, а выпуск в одну смену увеличился на 322%, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.

Компания «Инструменты новых технологий», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» вместе с экспертами регионального центра компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия») в качестве пилотного потока начали изготавливать ленточные пилы для резки металла и других материалов.

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За полгода компания стала работать по новым стандартам, перераспределила кадры на потоке и эффективно распределила рабочее пространство, а также изменила программное обеспечение оборудования.

Кроме того, сотрудники предприятия изменили порядок упаковки заказов и вывели маркировку товара за пределы производства. Это помогло упростить труд и сократить время персоналу. По новым методам партию из пяти ленточных пил вместо 57 минут стали изготавливать за 13 минут, а выпускать в смену не 38, а 161 единицу продукции.

Помимо этого, два тренера компании стали обладателями сертификатов после обучения бережливому производству. Они передадут знания сотрудникам и поделятся с ними опытом, полученным на пилотном потоке.

Ранее московский производитель промышленных принтеров увеличил выпуск продукции на 25%. Этому также поспособствовал уход зарубежных компаний из России.