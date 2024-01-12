Москва 12 января 2024, 13:54 Компания из Москвы ускорила выпуск пластиковых окон благодаря нацпроекту Нацпроект помог московскому производителю ускорить производство пластиковых окон Freepik

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Московской компании «Домком» за полгода удалось сократить время выпуска пластиковых окон из поливинилхлорида (ПВХ) на 50%. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Производительность труда», сообщили в пресс-службе столичного правительства.

На первом этапе нацпроекта предприятие в пилотном режиме попробовало усовершенствовать процесс сборки пластиковых окон, на долю которого приходится свыше 10% от общего дохода предприятия.

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Сотрудники компании вместе с экспертами избавились от основных производственных потерь. В частности, переоборудовали зону упаковочных материалов. Теперь поиск комплектующих вместо семи минут занимает одну.

Специалисты пересмотрели способы хранения, сделав его адресным. Это позволило сделать склад удобнее, более качественно управлять запасами и исключить простаивание производства.

В итоге компания сократила время на производство с 13,5 до семи часов, а объем выпускаемой продукции увеличила с 29 до 35 штук в час.

Цех, принявший участие в пилотном потоке, начал производить до семи тысяч готовых изделий в месяц вместо 5,5 тысячи.

Ранее правительство Москвы подписало соглашения об участии в национальном проекте «Производительность труда» с тремя крупными столичными компаниями. Это позволит предприятиям снизить затраты на производство и себестоимость продукции.