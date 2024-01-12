12 января 2024, 13:54
Компания из Москвы ускорила выпуск пластиковых окон благодаря нацпроекту
Нацпроект помог московскому производителю ускорить производство пластиковых окон
Московской компании «Домком» за полгода удалось сократить время выпуска пластиковых окон из поливинилхлорида (ПВХ) на 50%. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Производительность труда», сообщили в пресс-службе столичного правительства.
На первом этапе нацпроекта предприятие в пилотном режиме попробовало усовершенствовать процесс сборки пластиковых окон, на долю которого приходится свыше 10% от общего дохода предприятия.
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Сотрудники компании вместе с экспертами избавились от основных производственных потерь. В частности, переоборудовали зону упаковочных материалов. Теперь поиск комплектующих вместо семи минут занимает одну.
Специалисты пересмотрели способы хранения, сделав его адресным. Это позволило сделать склад удобнее, более качественно управлять запасами и исключить простаивание производства.
В итоге компания сократила время на производство с 13,5 до семи часов, а объем выпускаемой продукции увеличила с 29 до 35 штук в час.
Цех, принявший участие в пилотном потоке, начал производить до семи тысяч готовых изделий в месяц вместо 5,5 тысячи.
Ранее правительство Москвы подписало соглашения об участии в национальном проекте «Производительность труда» с тремя крупными столичными компаниями. Это позволит предприятиям снизить затраты на производство и себестоимость продукции.
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