Москва 24 января 2024, 07:23 Компания FIBBEE за 2023 год увеличила в два раза производство роботов-бариста пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания FIBBEE за 2023 год в два раза увеличила производство роботов-бариста. Приготовление кофе полностью автоматизировано, рассказал заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что столичные промышленники постоянно наращивают мощности при помощи инновационных идей.

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«Например, столичная компания за 2023 год произвела в два раза больше роботов-бариста, чем в 2022-м», — рассказал Гарбузов.

Устройства полностью автоматизируют процесс приготовления напитка — от заказа до выдачи клиенту. Около 62% заказов приходят через мобильное приложение, разработанное компанией. Робот-бариста готовит более 100 чашек кофе в час, отметил Гарбузов.

Основатель компании и ее генеральный директор Александр Хвастунов рассказал о развитии производства.

«За 2023 год мы нарастили объемы производства, а наши роботы приготовили на 34% чашек кофе больше, чем в 2022-м.<…> В 2023 году мы начали поставки роботов в ОАЭ, что помогло нам нарастить показатели по выпуску устройств», — отметил Хвастунов.

В Москве работает более четырех тысяч промышленных площадок, которые дают работу 720 тысячам человек. В столице созданы комфортные условия для развития бизнеса, предприниматели могут воспользоваться многочисленными мерами поддержки.