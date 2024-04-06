Москва 06 апреля 2024, 09:30 Компании Москвы нарастили выпуск АКБ и других комплектующих для электромобилей Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичные компании наращивают производство комплектующих для электромобилей, а также зарядных станций и другого оборудования для создания необходимой инфраструктуры. Этого требует развитие отрасли электромобилестроения, отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Около 30 компания в Москве занимаются производством автомобилей, прицепов, а также компонентам к ним. Производство комплектующих за прошлый год выросло на 40,4%, сообщил Овчинский.

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«Активно развивается и электромобилестроение: московские предприятия разрабатывают новые виды аккумуляторных батарей с улучшенными характеристиками, а также наращивают выпуск инновационных зарядных станций», — добавил глава департамента.

Овчинский рассказал, что для производителей оборудования и устройств для автомобилестроения в Москве создали специализированный кластер, с 2022 года в него вошли уже 60 компаний.

Компания «Системы Автономной Энергии» разработала новую батарею для общественного электротранспорта. Новинку представили в начале 2024 года, сейчас уже заверено тестирование АКБ «Дзета». Ее главная особенность — сниженная масса блока наряду с высокой плотностью энергии, что значительно увеличило пробег. Новые батареи планируют использовать в троллейбусах с автономным ходом, а также, возможно, в трамваях в качестве источника для автономного хода.

Столичная компания «САГА Технологии» за 2023 год нарастила производство зарядных станций. Они собираются по принципу конструктора и совместимы со всеми электрокарами. Устройства оснащены терминалами для бесконтактной оплаты.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

В Москве реализуется комплекс мер по повышению инвестиционной привлекательности для российских промышленников. К услугам столичных предпринимателей более 20 программ поддержки, а также ряд антикризисных инструментов.