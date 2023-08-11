Москва 11 августа 2023, 13:32 Коммуникационный коллектор модернизировали в центре Москвы Бирюков: специалисты провели модернизацию коммуникационного коллектора в центре Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В центре столицы городские службы модернизировали коммуникационный коллектор. Ремонт удалось провести без разрытий и перекрытий дорог, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Завершили работы по модернизации коллектора, который обеспечивает необходимыми энергоресурсами жилые дома, социальные объекты и административные здания Мещанского и Тверского районов, где проживают свыше 150 тысяч человек», — уточнил он.

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Бирюков добавил, что специалисты отремонтировали слаботочные системы сооружения. Благодаря их стабильной работе диспетчеры быстро реагируют на любые сбои. Выполненная модернизация обеспечит дальнейшую надежную эксплуатацию этого коллектора и бесперебойное энергоснабжение жителей.

Ранее горожанам сообщили, что главный канализационный коллектор в Солнечногорске отремонтируют к январю. Это на два месяца раньше запланированного срока.