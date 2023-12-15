15 декабря 2023, 12:17
Коммунальщики приступили к уборке дворов в Москве
Городские службы начали ликвидировать последствия сильного снегопада в Москве
Городские службы приступили к ликвидации последствий сильного снегопада в Москве. Коммунальная техника продолжит в цикличном режиме проводить подметание и противогололедную обработку проезжей части и тротуаров. Об этом в Telegram-канале сообщил столичный комплекса городского хозяйства.
«Повсеместно организованы работы по очистке от снега дворовых территорий», — рассказали в пресс-службе.
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Осадки ожидаются в течение всего дня. Коммунальщики пообещали уделить особое внимание пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и социальным объектам. Кроме того, специалисты очистят от снега и наледи кровли жилых домов и водостоки.
Синоптик Александр Шувалов пообещал, что в ближайшее время южный циклон «Ваня» уйдет из Москвы и начнется оттепель.
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