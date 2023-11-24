Москва 24 ноября 2023, 14:36 Коммунальщики начали чистить крыши от снега в Москве Бирюков: коммунальщики приступили к очистке крыш от снега и наледи в Москве

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В Москве коммунальные службы начали чистить крыши от снега и наледи. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с непогодой коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, проводится очистка от снега улиц, тротуаров, дворовых территорий и общественных пространства», — рассказал он.

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По его словам, в работах задействуют более 250 автоподъемников и свыше 13 тысяч кровельщиков.

Скатные крыши многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов, водосборные желоба и воронки водостока будут очищать от снега и льда в светлое время суток, чтобы минимизировать возможные риски для прохожих. Рабочие зоны обозначат специальными лентами и ограждениями.

Специалисты продолжат мониторить состояние дорог и по мере необходимости проводить противогололедную обработку.

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