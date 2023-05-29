Москва 29 мая 2023, 16:06 Коммунальный флот собрал с водной акватории Москвы почти 150 тонн мусора с начала навигации Коммунальный флот с начала навигации очистил акваторию Москвы почти от 150 тонн мусора Сайт мэра и правительства Москвы

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Тонны мусора собрал коммунальный флот в акватории столицы. Больше всего специальные суда убрали бревен поваленных деревьев и сухостоя. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Во время весеннего паводка большинство судов-мусоросборщиков дежурило в верховьях Москвы-реки у шлюзов, чтобы сразу собрать мусор, который накопился за зимний сезон. Благодаря этому удалось избежать загрязнения центральной части города с интенсивным судоходством.

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«Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В общей сложности уже собрали около 150 тонн различного мусора», — уточнил Бирюков.

Грамотная расстановка флота и баз сбора мусора позволяют всей акватории Москвы-реки и судоходному участку реки Яузы в пределах МКАДа быть под контролем круглые сутки. Сбором мусора занимаются суда-мусоросборщики, а в мелководье очищают маломерные суда. Донные наносы песка и грунта достают плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.

Специалисты московского коммунального флота трудятся в круглогодичном режиме. Даже после по окончании сезонной навигации на воде работают два судна с ледовым классом до 20 сантиметров, добавил заммэра.

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