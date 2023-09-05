05 сентября 2023, 18:02
Коммунальную технику Москвы подготовили к осенне-зимнему сезону
Бирюков: подготовку коммунальной техники к зиме завершили в Москве
Столичную коммунальную технику полностью подготовили к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по подготовке коммунальной техники к смене сезона, весь парк полностью готов к работе в осенне-зимний период.
Петр Бирюков
По его словам, для уборки города задействуют 11,4 тысячи единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи единиц средств малой механизации.
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Все машины прошли техническое обслуживание в летний период, во время которого специалисты заменили жидкости, фильтры, расходные и износившиеся материалы, а также устранили выявленные неисправности.
Кроме того, перед наступлением первых заморозков технику дополнительно оснастят распределителями противогололедных материалов.
Ранее более 40 тысяч домов Подмосковья проверили на готовность к отопительному сезону.
ЖКХ
Москва 2023
Петр Бирюков
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