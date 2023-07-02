Москва 02 июля 2023, 15:00 Колокольню старообрядческого храма Святой Екатерины начали реставрировать в Москве Собянин объявил о начале реставрации колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты приступили к восстановлению колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины на Бауманской улице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на сохранение памятника московской старины власти выделили целевую субсидию, чтобы провести необходимые работы. Реставраторы ознакомились с архивными документами и тщательно изучили постройку.

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Рабочие уже установили строительные леса и начали восстанавливать архитектурный облик колокольни. Они обновят кирпичную кладку звонницы и воссоздадут декор, купола и кресты. Кроме того, колокольню оснастят системами молниезащиты и заземления.

Глава города добавил, что звонницу в два яруса возвели в 1915 году. В XIX — начале ХХ века на улице Бауманской находился особняк купцов Карасевых, в котором был храм старообрядцев. Позже его переместили в трехэтажное здание во дворе усадьбы и пристроили колокольню. В 1979 году дом демонтировали, а звонница сохранилась и стала рушиться.

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