Москва 27 августа 2023, 10:33 Коллеги из московского «Ленкома» выразили соболезнования близким Панфилова Театр «Ленком» выразил соболезнования близким режиссера Панфилова РИА «Новости»

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Сотрудники Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» выразили соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР, режиссера и сценариста Глеба Панфилова. Он ушел в возрасте 89 лет 26 августа, сообщили в Telegram-канале культурного учреждения.

«Мы очень надеялись и всей душой верили, что Глеб Анатольевич победит болезнь и вернется в работу — к нам, в „Ленком Марка Захарова“. Увы, не случилось. Ушел к своей любимой Инне», — написали коллеги Панфилова.

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Они подчеркнули, что уход режиссера — тяжелейшая утрата для российского театра и кино, для всех, кто влюблен в искусство. Сотрудники «Ленкома» запомнят Панфилова как сверхталантливого, интеллигентного, глубокого человека.

«В его жизни было две „главные любови — к отечественной культуре и Инне Михайловне“», — говорится в сообщении.

Весной этого года Глеба Панфилова увезли в реанимационное отделение Одинцовской больницы. Медики диагностировали у него нарушение мозгового кровообращения. В июле директор «Ленкома» сообщил, что состояние режиссера удовлетворительное.