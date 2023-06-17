17 июня 2023, 15:14
Колледж московского транспорта и метрополитен расширили перечень направлений обучения
Ракова: будущих сотрудников Московского метро обучат по новым специальностям
Колледж московского транспорта и метрополитен открыли новые направления обучения. Студенты получат востребованные профессии: от слесаря-электрика до бригадира-путейца, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Колледж московского транспорта вместе с Московским метрополитеном подготовит квалифицированные кадры. В 2023 году запустят четыре новых направления обучения по техническим специальностям: бригадир-путеец, слесарь-электрик метрополитена, электромонтер тяговой подстанции и электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки. Программы разработали под требования работодателя. Больше 70% обучения будет проходить на практике.
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«С 2021 года уже 970 студентов устроились на работу в метро, было обновлено восемь образовательных программ, а 99 преподавателей колледжа прошли стажировку и повышение квалификации в корпоративном университете транспортного комплекса», — уточнила Ракова.
Преимуществом сетевого формата обучения стало использование ресурсов организаций. Благодаря этому занятия частично проходят в Московском метрополитене с экспертами и преподавателями корпоративного университета транспортного комплекса.
Ранее ректор МГИМО рассказал о тенденциях развития вузов.
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