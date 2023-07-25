Москва 25 июля 2023, 18:16 Количество убийств в Москве за полгода сократилось на 10% Замглавы ГСУ СК по Москве Ярош: количество убийств в столице за полгода сократилось на 10% РИА «Новости»

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Число убийств в столице с начала года сократилось на 10%. С января по июль возбудили всего 95 уголовных дел, сообщил в интервью «Вечерней Москве» замглавы ГСУ СК по Москве Сергей Ярош.

По его словам, возбужденных дел по убийствам стало меньше на 10% по сравнению с показателем аналогичного периода в прошлом году.

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«Возбуждено 25 уголовных дел по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и 131 уголовное дело по фактам изнасилований и насильственных действий сексуального характера», — заявил Ярош.

Он отметил, что эти показатели упали на 5% по сравнению с прошлым годом.

Ранее прокуратура Москвы назвала три самых криминальных округа столицы: Центральный, Восточный и Юго-Восточный.