Москва 17 июня 2023, 17:21 Количество свободных городских объектов в Москве сократилось на 3,3 миллиона «квадратов» Гаман: в Москве за пять лет свободных помещений стало меньше на 3,3 миллиона «квадратов» Сайт мэра и правительства Москвы

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Московские власти пустили в хозяйственный оборот больше трех миллионов квадратных метров городской недвижимости с 2018 года. Благодаря этому в городе создают условия для развития бизнеса, сообщил на ПМЭФ глава департамента городского имущества Максим Гаман.

В департаменте сейчас насчитывается 82 тысячи нежилых объектов, общая площадь которых составляет 46 миллионов квадратных метров.

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«За пять лет нам удалось вовлечь в хозяйственный оборот 3,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Таким образом, в два раза сократилось количество свободных объектов нежилого фонда», — уточнил Гаман.

Вовлечение городской недвижимости в хозяйственный оборот означает, что власти передали объекты для деятельности разных организаций — либо продали, либо сдали в аренду, пояснил он. Это позволяет городу поддерживать предпринимателей и создавать среду для развития бизнеса. В частности, помощь представляет собой снижение начальной ставки на аренду объектов на торгах.

Ранее Собянин рассказал, что арендаторы городских помещений сэкономят 6,4 миллиарда рублей благодаря льготам в этом году.