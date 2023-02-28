28 февраля 2023, 13:08
Количество предпринимателей на портале поставщиков увеличилось до 290 тысяч человек
Число предпринимателей на портале поставщиков за 10 лет увеличилось до 290 тысяч человек. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.
Мэр подчеркнул, что портал содержит всю информацию о производителе продукции и помогает покупателям найти необходимый товар у надежного продавца.
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Отмечается, что поставщиками товаров могут стать самозанятые и физические лица.
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