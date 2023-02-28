Москва 28 февраля 2023, 13:08 Количество предпринимателей на портале поставщиков увеличилось до 290 тысяч человек

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Число предпринимателей на портале поставщиков за 10 лет увеличилось до 290 тысяч человек. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

Мэр подчеркнул, что портал содержит всю информацию о производителе продукции и помогает покупателям найти необходимый товар у надежного продавца.

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Отмечается, что поставщиками товаров могут стать самозанятые и физические лица.

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