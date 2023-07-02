Москва 02 июля 2023, 11:43 Количество предложений квартир без ремонта на вторичном рынке в Москве возросло до 55% «Известия»: на вторичном рынке жилья в Москве 55% квартир продавали без ремонта Фото: freepik.com

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Большая часть жилой недвижимости, которую продают в Москве, находится в черновом виде или со старым ремонтом. Об этом аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» рассказали «Известиям».

«На вторичном рынке жилья Москвы и Подмосковья на долю квартир без ремонта приходится 55% из общего объема предложения, число таких лотов за последний год увеличилось на 5%», — уточнило издание.

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Специалисты отметили, что зачастую жилые объекты продают в бетоне, с «бабушкиным» ремонтом или в плачевном состоянии. Главным признаком таких квартир стала невозможность быстрого заселения, так как сначала нужно обновить жилье и провести минимальный ремонт.

Аналитики добавили, что в большинстве случаев цены на квартиры без ремонта ниже на 10–20% в зависимости от общего состояния жилья. Такие объекты интересны потенциальным арендаторам и покупателям с небольшим бюджетом.

Жилье без отделки продают за три-четыре месяца. В прошлом году такие объекты реализовывали на 1,5 месяца быстрее.

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