Москва 15 мая 2023, 15:13 Количество пересадок с МЦД на метро и МЦК увеличится до 50 Заммэра Ликсутов: более 50 пересадочных станций будет на МЦД, когда откроют новые линии РИА «Новости»

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После запуска новых линий на МЦД появится более 50 пересадочных станций. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в беседе с телеканалом «Москва 24».

«Основная задача будущих диаметров, которые откроются, — это связать ряд пока еще не соединенных пригородных железнодорожных направлений с Московским центральным кольцом и создать еще большее количество пересадок, их количество увеличится в два раза после запуска МЦД-3 и МЦД-4. Сейчас их более 20, а будет более 50», — сказал Ликсутов.

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Основная задача городского транспорта — предоставить населению удобный и комфортный выбор маршрута для поездки по доступной стоимости. Сейчас власти решают этот вопрос для экономии времени и денег пассажиров, добавил заммэра.

Ранее представители дептранса рассказали о поезде нового поколения, который может появиться в метро Москвы в 2026 году. В новой серии состава хотят создать современную «маску» и изменить интерьер салона.