10 августа 2023, 10:23
Количество медленных зон для электросамокатов увеличат в Москве
Московские власти увеличат число медленных зон для электросамокатов
В Москве станет больше медленных зон, где скорость движения на прокатных электросамокатах автоматически снижается до 5-15 километров в час. Такую инициативу рассмотрят власти Москвы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ответ правительства на обращение сенатора Артема Шейкина.
«В целях повышения безопасности движения электросамокатов, сдаваемых в аренду, операторам, оказывающим соответствующую услугу, предъявляются требования по ограничению скорости прокатных электросамокатов до 25 километров в час», — цитирует ответ сенатору агентство.
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Кроме того, в столице ввели 200 медленных зон, где скорость движения автоматически снижается до 5-15 километров в час.
Медленные зоны также планируют ввести рядом с соцобъектами с учетом плотности поездок и техническими возможностями. Помимо этого, по программе комплексного благоустройства организуют велополосы и велодорожки.
Ранее в Раменках на западе Москвы произошел пожар. В квартире многоэтажки загорелся электросамокат.
Москва 2023
Дептранс Москвы
Электросамокаты
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