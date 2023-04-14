Москва 14 апреля 2023, 15:24 Колесо обозрения «Солнце Москвы» стало местом для проведения свадеб На колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ на Красную горку будут регистрировать браки «Солнце Москвы» / РИА «Новости»

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Молодожены получат уникальную возможность провести свадебную церемонию на высоте 140 метров — на самом большом колесе обозрения в Европе «Солнце Москвы» на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба аттракциона.

Колесо обозрения стало новой локацией для выездных свадеб в российской столице. Подать заявление на бракосочетание на аттракционе можно в отделах загса, Дворце бракосочетания на ВДНХ или на портале mos.ru.

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Первые свадьбы на новой выездной площадке пройдут на Красную горку — с 23 по 29 апреля. Во время церемонии влюбленные будут находиться в полностью стеклянной кабине с прозрачным полом.

«Солнце Москвы» / РИА «Новости»

Под марш Мендельсона ведущая произнесет поздравительную речь, молодожены распишутся и обменяются кольцами. Затем пару, как и обычно, объявят мужем и женой, вручив свидетельство о браке.

«Праздник на высоте 140 метров получится уникальным и превратит аттракцион в часть личной семейной истории», — отметил гендиректор компании «Солнце Москвы» Денис Тетерин.