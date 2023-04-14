14 апреля 2023, 15:24
Колесо обозрения «Солнце Москвы» стало местом для проведения свадеб
На колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ на Красную горку будут регистрировать браки
Молодожены получат уникальную возможность провести свадебную церемонию на высоте 140 метров — на самом большом колесе обозрения в Европе «Солнце Москвы» на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба аттракциона.
Колесо обозрения стало новой локацией для выездных свадеб в российской столице. Подать заявление на бракосочетание на аттракционе можно в отделах загса, Дворце бракосочетания на ВДНХ или на портале mos.ru.
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Первые свадьбы на новой выездной площадке пройдут на Красную горку — с 23 по 29 апреля. Во время церемонии влюбленные будут находиться в полностью стеклянной кабине с прозрачным полом.
Под марш Мендельсона ведущая произнесет поздравительную речь, молодожены распишутся и обменяются кольцами. Затем пару, как и обычно, объявят мужем и женой, вручив свидетельство о браке.
«Праздник на высоте 140 метров получится уникальным и превратит аттракцион в часть личной семейной истории», — отметил гендиректор компании «Солнце Москвы» Денис Тетерин.
Свадьбы
Москва 2023
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