Москва 08 августа 2023, 13:08 Книголюбов пригласили в московский Музей Победы Музей Победы в Москве запустил буккроссинг в преддверии Всемирного дня книголюбов Фото: freepik.com

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В Москве в Музее Победы заработал буккроссинг. Событие приурочили ко Всемирному дню книголюбов, который принято отмечать 9 августа, сообщили в пресс-службе музея.

В музее «Главные оружейные реликвии армии» (музей «Г.О.Р.А») открыли летнюю читальню. Посетителей ждут на культурной площадке в филиале Музея Победы на Поклонной горе в Авиационной локации.

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«Шестого августа 2023 года в преддверии празднования Дня книголюбов посетителей Музея Г.О.Р.А. ждет праздничная программа, кинопоказ, а также старт буккроссинга „Книги на горе“, который продлится до 30 сентября 2023 года», — говорится в сообщении на сайте музея.

Гости музея могут забрать домой книги по истории России и о Великой Отечественной войне, но взамен нужно оставить книгу из своей библиотеки. В пресс-службе добавили, что благодаря такому обмену книги приобретают вторую жизнь, так как их не выкидывают и не сдают в макулатуру. А читатели, в свою очередь, смогут бесплатно познакомиться с новыми произведениями.

Летнюю читальню открыли во второй раз в Мемориальном комплексе на Поклонной горе. Желающим принять участие в культурном мероприятии нужно купить входной билет в музей «Г.О.Р.А.».

Ранее учебники по русскому языку, истории и литературе призвали сделать бесплатными. Эти книги должны оставаться в семьях, чтобы читатели в любой момент могли вернуться к изученному материалу.