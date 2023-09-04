Москва 04 сентября 2023, 19:37 Клубный дом Sole Hills появился вместо долгостроя в центре Москвы Клубный дом возвели на месте долгостроя в Мещанском районе Москвы Фото: freepik.com

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В Центральном округе Москвы на месте долгостроя появился клубный дом Sole Hills. Объект расположен в пешей доступности от станции метро «Цветной бульвар» и Екатерининского парка, сообщили в коммуникационном агентстве «PR-стиль».

В четырехэтажном здании разместили 108 апартаментов площадью от 38 до 300 квадратных метров и подземный паркинг. Дом возвели в современном стиле. Фасад украсили эркерами и панно в семи оттенках травертина, символизирующих фасады старинных испанских улочек. Лобби оформили с применением оникса, мрамора, гранита и латуни.

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В здании установили современное инженерно-техническое оборудование системы «умный дом». Первый этаж займут коммерческие помещения, магазины и кафе.

До этого участок предназначался под строительство подземной парковки, но позже там решили возвести гостиницу с подземным гаражом-стоянкой. Однако в 201-2019 годах стройку заморозил прежний инвестор из-за нехватки денег. В 2019-м власти передали проект для завершения строительства компании ООО «Еврофармакол».

Ранее москвичам сообщили, что многофункциональный комплекс построят на северо-западе столицы. В нем будут шестиэтажный спа-центр, магазины и офисы.