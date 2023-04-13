Москва 13 апреля 2023, 13:59 Клубные дома в Москве за пять лет подорожали на 64% «Известия»: в Москве клубные дома подорожали на 64% за пять лет РИА «Новости»

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В Москве цена квадрата в доме клубного сегмента в среднем выросла на 64% за пять лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на аналитиков компаний KR Properties и «Метриум».

В 2018 году жилье в таких новостройках стоило по 958 тысяч рублей за квадратный метр, а в 2023-м — уже 1,57 миллиона за квадратный метр. По подсчетам экспертов, за это время средняя цена на квартиру или апартаменты выросла на 94% — с 178 миллионов до 346 миллионов рублей.

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«В последние годы усилился запрос на приватность. В 2010-е годы активно развивались многоэтажная и комплексная застройка. Несмотря на все плюсы такого формата жилья, сохранилась аудитория клиентов, которые хотят жить в небольших домах», — объяснил руководитель отдела продаж жилой недвижимости KR Properties Николай Гладышев.

Наиболее доступный вариант в элитном клубном доме — квартира площадью 38,7 квадрата за 42,1 миллиона рублей, самый дорогой — 3,2 миллиарда рублей за 1,1 тысячи квадратных метров.

Что касается премиальных клубных домов, то там «квадрат» обойдется в 887 тысяч рублей (в 2018-м — 513 тысяч). За квартиру покупателю придется отдать в среднем 53 миллиона рублей. Самое доступное жилье площадью 44,5 квадрата продается за 28,8 миллиона рублей, а самая дорогая недвижимость — таунхаус площадью 850 квадратных метров — будет стоить 510 миллионов.

В бизнес-классе стоимость квадрата увеличилась с 247 тысяч до 466 тысяч рублей. В экономклассе квадратный метр в клубных домах можно купить в среднем за 299 тысяч рублей (5,1 миллиона за помещение целиком).