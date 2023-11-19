Москва 19 ноября 2023, 11:27 Клуб проректоров помог провести для московской молодежи конкурсы, фестивали и встречи Клуб проректоров поучаствовал в организации конкурсов и фестивалей в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Клуб проректоров помог провести в Москве конкурсы, фестивали и встречи для молодежи. Представители сообщества разработали планы мероприятий, приняли участие в их организации, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Взаимодействие с университетами позволяет нам находиться в постоянном контакте с важной частью нашей целевой аудитории — активной молодежью города», — уточнила глава проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

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По ее словам, московский клуб проекторов позволяет молодежи быть в курсе возможностей, предоставляемых городом.

В 2023-м клуб под кураторством проектного офиса «Молодежь Москвы» при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики участвовал в проведении многих студенческих мероприятий.

Сотрудники проектного офиса способствуют выявлению и реализации потребностей молодежи. Для студентов запустили 10 проектов, организовали свыше 2,5 тысячи мероприятий, которые собрали более 1,5 миллиона участников.

Столичному пространству «Молодежь Москвы» исполнился год. За это время более 150 тысяч горожан в возрасте от 14 до 35 лет воспользовались сервисами этого пространства.