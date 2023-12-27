Москва 27 декабря 2023, 19:02 Клуб «Мутабор» в Москве опечатали на месяц Shot: в Москве на месяц опечатали ночной клуб «Мутабор» после «голой» вечеринки Freepik

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В московский ночной клуб «Мутабор» нагрянули с проверкой сотрудники полиции и Роспотребнадзора. После их визита заведение опечатали на месяц, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на свой источник.

По данным издания, ночной клуб временно закрыли из-за нарушений правил розничной торговли алкоголем и санитарных норм.

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Представители клуба перенесли новогодние мероприятия, а также в своем Telegram-канале призвали аудиторию сохранить билеты для входа на вечеринку 17 февраля. Кроме того, команда заведения пообещала посетителям в этот день вручить бонусные коктейли в баре.

В этом заведении 21 декабря блогер Анастасия Ивлеева провела скандальную «почти голую» вечеринку. Звезды российского шоу-бизнеса, наблюдая волну народного возмущения, массово покаялись и объяснили свое участие в мероприятии. На нем присутствовали такие знаменитости, как Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Алена Водонаева и другие.