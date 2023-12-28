Москва 28 декабря 2023, 10:40 Кинокластер мирового уровня появится в Москве Собянин: в Москве приступили к созданию кинокластера мирового уровня Freepik

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В Москве на месте заброшенного пустыря начали развивать Кинопарк Москино. Это будет самая крупная в мире площадка для съемок натурного кино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Уже завершили первый этап реконструкции МЕТМАШа», — отметил он.

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Глава города уточнил, что обновили восемь корпусов, в двух строениях обустроили съемочные павильоны. Территорию бывшего завода занял большой склад костюма и реквизита «Жар-птица», в котором хранят почти пять миллионов разных атрибутов для кино и театра.

Мэр добавил, что специалисты приступили к модернизации Киностудии имени Горького. Ее рабочую площадь увеличат в два раза.

В 2024 году власти продолжат оказывать поддержку кинопроизводителям, которые создают яркие образы Москвы в киноискусстве. Заявки на гранты начнут принимать 1 января.

Кроме того, в столице пройдет Московский международный кинофестиваль (ММКФ). На нем ежегодно демонстрируют более 200 фильмов в десяти кинотеатрах столицы.