28 декабря 2023, 10:40
Кинокластер мирового уровня появится в Москве
Собянин: в Москве приступили к созданию кинокластера мирового уровня
В Москве на месте заброшенного пустыря начали развивать Кинопарк Москино. Это будет самая крупная в мире площадка для съемок натурного кино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Уже завершили первый этап реконструкции МЕТМАШа», — отметил он.
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Глава города уточнил, что обновили восемь корпусов, в двух строениях обустроили съемочные павильоны. Территорию бывшего завода занял большой склад костюма и реквизита «Жар-птица», в котором хранят почти пять миллионов разных атрибутов для кино и театра.
Мэр добавил, что специалисты приступили к модернизации Киностудии имени Горького. Ее рабочую площадь увеличат в два раза.
В 2024 году власти продолжат оказывать поддержку кинопроизводителям, которые создают яркие образы Москвы в киноискусстве. Заявки на гранты начнут принимать 1 января.
Кроме того, в столице пройдет Московский международный кинофестиваль (ММКФ). На нем ежегодно демонстрируют более 200 фильмов в десяти кинотеатрах столицы.
Кино
Сергей Собянин
Москва 2023
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