Москва 24 ноября 2022, 12:38 Кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров» завершился в Москве

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В Москве подошел к концу XI Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». Об этом сообщило ИА НСН.

Мероприятие проходило в кинотеатре «Каро Октябрь» с 18 по 21 ноября.

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На празднике присутствовали более 3000 активных участников с инвалидностью и без из Японии, Бразилии, Аргентины, Испании, Казахстана и других стран.

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Были объявлены победители в 17 номинациях, а также два спецпризера.