Москва 05 августа 2023, 11:44 Киберпанк или реальность? Роботов-доставщиков стали переводить через дорогу киборги в Москве На пешеходном переходе на Зубовском бульваре заметили киборга Сайт мэра и правительства Москвы

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Будущее рядом. Москвичи не заметили, как инновационные технологии стали реальностью. Настоящего киборга увидели на Зубовском бульваре, когда тот помогал роботу-доставщику перейти дорогу. Видео опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

На кадрах видно, как два робота переходят зебру. Один из них — кроссовер «Яндекса», который выполняет роль доставщика. Второй — больше похож на человека: у него есть руки, ноги, голова. Киборга даже одели в штаны и толстовку, обули в кеды. Он похож на ребенка. Создается ощущение, что робот даже умеет думать.

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Перед тем как перейти дорогу, он оглядывается по сторонам и пропускает автомобиль. Только после этих действий робот дает сигнал своему «питомцу», и они переходят проезжую часть.

Горожане разделились во мнениях по поводу такой новинки. Кто-то написал в комментариях, что это очень мило, другие утверждают, что Москве не нужны такие перемены. Одно остается ясным: фильм «Трансформеры» стал реальностью, а не фантазией режиссера.

Ранее анонсировали, что гостям Московского урбанистического форума презентуют робота-уборщика.