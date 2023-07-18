Москва 18 июля 2023, 12:35 Каток с синтетическим льдом откроют в Москве в «Лужниках» Каток с синтетическим льдом откроют на Московском урбанистическом форуме в «Лужниках» Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве с 1 августа по 10 сентября пройдет урбанистический форум. На нем откроют каток с синтетическим льдом диаметром десять метров в олимпийском комплексе «Лужники». Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе мэрии уточнили, что синтетический лед — это единая монолитная поверхность, которая состоит из множества панелей с низким коэффициентом трения и повышенной износостойкостью. Кататься на нем могут как фигуристы, так и хоккеисты.

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В отличие от естественного льда такие территории открыты для любителей зимних видов спорта дольше. Холод поддерживают специальными установками.

Рядом с катком обустроят пункты проката инвентаря, а также стенды с информацией о благоустройстве дворов в столице.

Ранее жителям столицы рассказали о программе Московского урбанфорума — 2023.