Москва 21 ноября 2023, 18:47 Каток на ВДНХ в Москве подготовили к зимнему сезону Площадь катка на ВДНХ в Москве уменьшится в два раза этой зимой РИА «Новости»

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Каток на ВДНХ почти готов к открытию, однако его площадь уменьшится в этом сезоне вдвое. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на слова руководителя компании «Русский лед девелопмент» Евгения Комарова.

По его словам, ВДНХ этой зимой станет эпицентром событий всероссийского масштаба, и ледовая арена будет лишь одним из атрибутов празднества. Из-за обилия мероприятий размеры катка решили сократить. Он стал вдвое меньше стандартных 20 с небольшим тысяч квадратных метров.

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Этой зимой ледовый комплекс сможет одновременно разместить примерно две тысячи посетителей. Торжественное открытие наметили на 24 ноября.

«Некоторые шероховатости еще остались, но это мелочи, которые в строительном объеме составляют где-то 1,5%, и они будут закончены в ближайшее время», — отметил Комаров.

В этом году каток откроют на площади Промышленности, вокруг макета ракеты-носителя «Восток».

При этом свыше 50 катков и лыжных трасс откроют в Химках этой зимой. Шесть из них оборудуют теплыми раздевалками и прокатом инвентаря.