Москва 27 декабря 2023, 16:36 Карты «Тройка» в новогоднем дизайне появились в продаже в Москве Дептранс Москвы: новогодние карты «Тройка» запустили в продажу Пресс-служба дептранса Москвы

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В преддверии праздника в Москве выпустили карты «Тройка» в новогоднем оформлении. Тематические проездные появились в продаже, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что карты «Тройка» изготовили в двух праздничных вариантах. Дизайн одной представляет собой Деда Мороза, который торопится положить подарки под елку. На второй карте можно увидеть зайца, приготовившегося распаковать коробку со своим презентом.

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Москвичи и гости столицы уже сейчас могут приобрести новогодние «Тройки» на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине.

Кроме того, виртуальная «Тройка» появится в общем доступе в июне 2024 года. Пассажиры смогут выпустить ее в приложении «Метро Москвы».