Москва 01 июня 2023, 12:04 Карты «Тройка» с изображением «Смешариков» выпустили в Москве Тематические карты «Тройка» с героями мультфильма «Смешарики» поступили в продажу в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В столичной подземке начали продавать карты со «Смешариками». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на его главу Максима Ликсутова.

В честь 20-летия российского проекта «Смешарики» в столице выпустили транспортные карты «Тройка», на которых изображены герои этого мультфильма. Новинка уже поступила в продажу.

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«На „Смешариках“ выросло уже не одно поколение детей, они нравятся и многим взрослым, поэтому для всех поклонников с сегодняшнего дня мы запускаем в продажу тематические „Тройки“ с любимыми персонажами», — отметил Ликсутов.

Карты начали продавать в интернет-магазине метро, на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная».

Ранее заммэра Максим Ликсутов рассказал, что виртуальную карту «Тройка» опробуют на турникетах МЦК и метро. В ближайшем будущем пассажиры смогут опробовать сервис самостоятельно. Получить цифровую карту можно будет в личном кабинете сервиса «Метро Москвы» и с помощью нее приобретать большую часть билетов.