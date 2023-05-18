Москва 18 мая 2023, 12:44 Картодром построят в Новой Москве Заммэра Бочкарев: спортивный объект с картодромом появится в Новой Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В столичном Троицком округе на территории поселения Вороновское планируют построить картодром. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«В Новой Москве появится новая точка притяжения любителей спортивных гонок на картах. Для строительства объекта на торги выставят земельный участок площадью 4,3 гектара», — сказал он.

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Картодром будет находиться по адресу: поселение Вороновское, квартал 148, земельный участок 1.

Территория сейчас свободна от застройки. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что на участке возможно возвести объект площадью до 21,7 тысячи квадратных метров и высотой не более 20 метров.

Ранее Бочкарев рассказал о строительстве спортивного объекта с четырехэтажным гаражом на 297 машино-мест в Северо-Восточном административном округе столицы.

Это будет физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с залами, бассейнами и фитнес-центрами.