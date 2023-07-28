28 июля 2023, 17:17
Картины известных художников «оживут» на Московском урбанфоруме в Гостином дворе
Картины художников «оживят» на Московском урбанфоруме в Гостином дворе при помощи AR
В рамках Московского урбанистического форума (МУФ), с 1 августа по 10 сентября, в Гостином Дворе проведут необычную выставку картин известных художников. Они «оживут» на глазах зрителей и расскажут им свою историю. Подробности о программе мероприятия рассказали в пресс-службе мероприятия.
Познакомиться с картинами гостям форума помогут технологии дополненной реальности (AR). Знаменитые произведения искусства оцифровуют, выведут на экраны и сделают интерактивными.
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Например, на экспозиции представят «Портрет Достоевского» Василия Перова, «Портрет хирурга С. С. Юдина» Михаила Нестерова, а также картины «Новая Москва» Юрия Пименова, «Эстафета» Александра Дейнеки и многие другие.
Кроме того, что персонажи расскажут об истории своего создания, для зрителей проведут необычный интерактив. Вместе с героями картин их перенесут в прошлое.
Например, гости смогут вызвать врача к «пациенту» на картине «Больной муж» через сервис ЕМИАС. Более того, они вместе с ним дождутся приезда скорой помощи.
Ранее жителям столицы сообщили, что на Московском урбанистическом форуме для детей проведут неделю финансовой грамотности.
Москва 2023
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