Москва 28 июля 2023, 17:17 Картины известных художников «оживут» на Московском урбанфоруме в Гостином дворе Картины художников «оживят» на Московском урбанфоруме в Гостином дворе при помощи AR Пресс-служба Московского урбанистического форма

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В рамках Московского урбанистического форума (МУФ), с 1 августа по 10 сентября, в Гостином Дворе проведут необычную выставку картин известных художников. Они «оживут» на глазах зрителей и расскажут им свою историю. Подробности о программе мероприятия рассказали в пресс-службе мероприятия.

Познакомиться с картинами гостям форума помогут технологии дополненной реальности (AR). Знаменитые произведения искусства оцифровуют, выведут на экраны и сделают интерактивными.

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Например, на экспозиции представят «Портрет Достоевского» Василия Перова, «Портрет хирурга С. С. Юдина» Михаила Нестерова, а также картины «Новая Москва» Юрия Пименова, «Эстафета» Александра Дейнеки и многие другие.

Кроме того, что персонажи расскажут об истории своего создания, для зрителей проведут необычный интерактив. Вместе с героями картин их перенесут в прошлое.

Например, гости смогут вызвать врача к «пациенту» на картине «Больной муж» через сервис ЕМИАС. Более того, они вместе с ним дождутся приезда скорой помощи.

Ранее жителям столицы сообщили, что на Московском урбанистическом форуме для детей проведут неделю финансовой грамотности.